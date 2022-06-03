Унаслідок обстрілу Лисичанська загинула жінка

У результаті ворожого обстрілу у четвер Лисичанська Луганської області загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вчора вранці у Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку", - написав Гайдай у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Крім цього, "тільки у Сєвєродонецьку, де тривають бої в центрі міста, пошкоджено дев'ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких могли б виїжджати на пожежі та рятувати життя. 16 будинків зруйновані у Гірському, шість – у Золотому, ще три – у Тошківці".