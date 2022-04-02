Події

15:07 02.04.2022

Харківський парк Горького обстріляли, коли там працювали люди

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Уранці 2 квітня ЗС РФ обстріляли Центральний парк культури і відпочинку ім.Горького в Харкові, в цей час там працювали люди.

"Під час обстрілу в парку працювали люди. Озеленювач, 57-річний чоловік, зазнав поранень і був доставлений в лікарню", – повідомляє пресслужба Харківської міськради.

В результаті сьогоднішнього обстрілу найбільших руйнувань зазнали атракціони "Галеон Барбадос" та "Індія", зламано дерева, пошкоджено сцену в Ретро-парку, деякі кафе тощо.

Як повідомлялося, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 2 квітня росіяни вкотре обстріляли з "Градів" парк ім.Горького, внаслідок обстрілу 1 людина була поранена.

Теги: #парк #харків #війна
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