Події

10:06 01.04.2022

СБУ викрила ботоферму в Харкові, яка розсилала СМС українським військовим та правоохоронцям

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СБУ викрила ботоферму в Харкові, яка розсилала СМС українським військовим та правоохоронцям

Служба безпеки України викрила нову ворожу ботоферму в Харкові, яка розсилала СМС виключно українським військовим та співробітникам правоохоронних відомств.

Як повідомляється на сторінці спецслужби у фейсбуці у п'ятницю вранці, за недовгий період роботи ботоферми вона встигла розіслати майже 5 тис. СМС такого змісту: "Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы".

У СБУ зазначають, що у такий спосіб спецслужби РФ намагалися провести інформаційну операцію щодо розхитування морально-психологічного стану українських силовиків.

Ботоферму швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ. Виявилося, що все її обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно управлялося з РФ. Власник будинку, де перебувало обладнання, заявив, що не знав про свою роль у "спецоперації" окупантів: він лише мав підключити обладнання до інтернету та завантажувати сім-картки операторів мобільного зв'язку, за що мав отримувати $2 тис. на місяць.

Наразі вся техніка вилучена, із причетними працюють співробітники СБУ.

 

Теги: #сбу #харків #ботоферма
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