З початку війни у Харкові зруйновано майже 1200 житлових багатоповерхівок

З початку війни у Харкові зруйновано 1410 об'єктів інфраструктури, у переважній більшості – багатоповерхові житлові будинки.

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, про це повідомив міський голова Ігор Терехов під час включення до UKRAINE MEDIA CENTER.

"Російська армія цілеспрямовано стріляє по житлових мікрорайонах. 1177 із зруйнованих будівель – це житлові багатоповерхові будинки. Також від обстрілів постраждали 53 дитсадки, 69 шкіл та 15 лікарень", - йдеться в повідомленні.

За словами Терехова, людей доводиться переселяти до шкіл, дитячих садків, бомбосховищ, підвальних приміщень, на станції метро.

Терехов наголосив, що місто дуже згуртоване, і висловив подяку тим, хто розвозить гуманітарну допомогу.

"Вдячний волонтерам, які отримують та розвозять гуманітарну допомогу, поліції, яка їздить та розвозить допомогу в райони "нульовок", де не припиняються обстріли. Місто дуже згуртоване. Ми – волонтери, медики, рятувальники, поліція, військові та бійці тероборони – робимо одну спільну справу", - сказав Терехов.