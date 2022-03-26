У бою за Харківщину загинув лідер добровольчого підрозділу "Фрайкор"

У бою за Харківщину загинув лідер і командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" Георгій Тарасенко.

"Георгій був найкращим із нас, він завжди першим вів нас у бій і ніколи не проявляв страху. Так сталося, в його останньому бою, проводячи контрнаступ на позиції ворога, він ішов першим у складі нашої бойової групи", - повідомляється в телеграм-каналі "Фрайкору".

Тарасенко був у націоналістичному русі з домайданівських часів, учасник Революції гідності, протистояв "російській весні" в Харкові у 2014 році й того самого року, в 17-річному віці, він вирушив на фронт. У 2017 році створив і очолив добровольчий підрозділ "Фрайкор" та однойменну організацію. Під його командуванням підрозділ здійснив сім бойових ротацій на Донбас і став на захист Харкова з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

"Ми розвивалися як організація та підрозділ завдяки його керівництву. Попри цю важку втрату наш підрозділ продовжує виконувати бойові завдання, наша організація продовжить справу Георгія, ми продовжимо боротися за Велику Соборну Україну", - повідомляє "Фрайкор".