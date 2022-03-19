За добу в зоні ООС відбито 10 атак окупантів

За суботу, 19 березня, у зоні проведення ООС українськими військовими відбито 10 атак окупантів, знищено майже 40 одиниць військової техніки та вантажних автомобілів, понад 100 людей противника вбито, повідомили в штабі ООС.

"Сьогодні, військовослужбовці Об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога", – йдеться у вечірньому зведенні на сторінці штабу у фейсбук у суботу.

Зокрема українські захисники знищили: 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танків; 7 БМП-2; 1 БТР; 10 вантажних автомобілів.

У штабі наголосили, що втрати живої сили противника становили понад 100 людей.