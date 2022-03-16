16 березня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 21 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 21 RUSSIAN AGRESSION

16 березня православна церква вшановує пам'ять Євтропія, Клеоніка та Василиска, а у Фінляндії – День святого Урхо. День республіканської гвардії у Казахстані, а в Латвії - День пам'яті легіонерів.

День святого Урхо

Це неофіційне і навіть пародійне свято, присвячено фінській культурі. Незважаючи на свою назву, воно не є офіційним церковним святом. Вигадав його в 1956 Річард Меттсон, американець фінського походження родом із Міннесоти.

Якось колега Меттсона запитав його, чи має Фінляндія святого покровителя на кшталт покровителя Ірландії святого Патріка, який вигнав із країни змій. У відповідь на запитання Меттсон вигадав легенду про святого Урхо, який вигнав жаб із Фінляндії. Ім'я було обрано на честь Урхо Кекконена, якого того року обрали президентом країни.

Спочатку цей день відзначали 24 березня, але згодом було вирішено перенести святкування на день раніше Дня святого Патріка, щоб святкувати два дні поспіль. Легенда згодом також змінилася: згідно з "оновленою" версією, святий Урхо вигнав із Фінляндії коників і таким чином урятував врожай винограду.

Ідея свята особливо кумедна у світлі того, що переважна більшість фінів є парафіянами євангелічно-лютеранської церкви Фінляндії, в якій взагалі немає свят святих. Тим не менше, День святого Урхо широко відзначається не лише Фінляндії, а й у США та Канаді.

Церковне свято

Православна церква 16 березня вшановує мучеників Євтропія, Клеоніка та Василиска, які близько 308 року постраждали за християнську віру в м. Амасії Понтійській.

На Василиска селяни обходили поле хрест-навхрест. Таким чином, вони нагадували сонцю, що зараз не час відпочивати, крім того, хрест уберігав землю від різних бід.

Ще існував звичай 16 березня осяяти хрестом вхідні двері, усі вікна в будинку, а також камін або піч. Вважалося, що це захистить житло та домочадців від будь-яких неприємностей.

У цей день:

1880 – За підозрою у революційній агітації заарештовано українського поета Івана Франка;

1917 – У Києві відбулася велика маніфестація – День свята революції. Під час мітингу кияни знищили міський пам'ятник Столипіну;

1919 – У США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів із літаком;

1923 – Римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;

1943 – Нацистські війська вдруге взяли Харків;

1960 - У Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях;

1998 – Ватикан вибачився перед євреями за бездіяльність католицької церкви у роки Голокосту.

Іменини: Василь, Севастьян, Зенон, Нонна, Марфа, Михайло.