Події

19:25 14.03.2022

ПОСТПРЕДИ ЄС УЗГОДИЛИ ЧЕРГОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ ПРОТИ РФ, ВІН СКОРО БУДЕ ОПРИЛЮДНЕНИЙ І НАБУДЕ ЧИННОСТІ - ФРАНЦУЗЬКЕ ПОСТПРЕДСТВО

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Теги: #блискавка
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