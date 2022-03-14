ПОСТПРЕДИ ЄС УЗГОДИЛИ ЧЕРГОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ ПРОТИ РФ, ВІН СКОРО БУДЕ ОПРИЛЮДНЕНИЙ І НАБУДЕ ЧИННОСТІ - ФРАНЦУЗЬКЕ ПОСТПРЕДСТВО

РАКЕТНИЙ УДАР ПО ТЕЛЕВЕЖІ БІЛЯ РІВНОГО ЗАБРАВ ДЕВ'ЯТЬ ЖИТТІВ, ІЩЕ ДЕВ'ЯТЬ ОСІБ ПОРАНЕНІ – ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
Американські лікарі працюватимуть у польовому госпіталі поблизу Львова, а ізраїльські - на Яворівщині
Генеральний секретар ООН: Україна горить і знищується на очах цілого світу, необхідні серйозні переговори, засновані на принципах Статуту та міжнародного права ООН
Спілка ректорів просить уряд збільшити кількість місць державного замовлення на 30% для заявників у 2022 році
Окупанти намагаються захопити села навколо Ізюму та обстрілюють житлові квартали українських міст – Генштаб
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