Події

16:00 14.03.2022

Унаслідок російського обстрілу житлового будинку в центрі Харкова дві особи загинули, одна постраждала - прокуратура

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Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури слідчі СВ УСБУ в області розпочали досудове розслідування за фактом обстрілів вул. Свободи, внаслідок яких дві особи загинули та одна постраждала.

"За даними слідства, 14 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійські обстріли на вул. Свободи в Харкові. Внаслідок зазначених дій країни-агресора зруйновано житловий будинок, низку будівель пошкоджено, є постраждалий. Також загинули дві особи. Наразі їх особи встановлюють", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження розслідують за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Теги: #жертви #харків #обстріл
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