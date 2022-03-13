Події

15:02 13.03.2022

Казахстан направить в Україну першу партію гуманітарної допомоги загальною вагою понад 28 тонн

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Казахстан 14 березня направить першу партію гуманітарної допомоги населенню України, повідомила в неділю Казахстанська міжвідомча комісія.

"Комісія з питань надання міжнародної гуманітарної допомоги ухвалила рішення про виділення населенню України партії медичних препаратів. (...) Опрацьовано питання доставки гуманітарного вантажу за маршрутом Алмати-Катовіце (Польща) повітряним судном. Гуманітарна допомога громадянам України буде направлена двома рейсами 14 і 15 березня 2022 року з аеропорту міста Алмати", - йдеться в повідомленні.

Загальна вага гуманітарної допомоги складе 28,2 тонни і 17 найменувань лікарських засобів: антибіотики, протизапальні, протикашльові та антигіпертезивні препарати, наголошується в повідомленні.

Теги: #казахстан #гумдопомога
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