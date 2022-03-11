Україна виборола ще 6 медалей на Паралімпіаді в Пекіні

Українські спортсмени вибороли ще шість медалей сьомого дня зимових Паралімпійських ігор у Пекіні.

"Шість медалей, із них три золоті, приніс Україні сьомий день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні. Вони були здобуті в різних класах біатлонних гонок на 12,5 км", - йдеться в повідомленні пресслужби Національного олімпійського комітету.

Зокрема, Оксана Шишкова, яка виступає серед спортсменок із порушенням зору (гайд Андрій Марченко), виборює вже своє третє золото та загалом п'яту нагороду на цій Паралімпіаді.

Також повний комплект медалей уже зібрала в Пекіні-2022 Людмила Ляшенко (клас стоячі), яка до срібла на 6 км та бронзи на 10 км сьогодні додала золото.

Крім того, золоту перемогу святкував Олександр Казік (клас B1, гайд Сергій Кучерявий), друге місце посів Віталій Лук'яненко (клас B3, гайд Борис Бабар), в активі якого вже є два золота Пекіна-2022.

Віцечемпіоном Паралімпіади став Тарас Радь (клас сидячі LW12), а бронзу серед учасників із ураженням опорно-рухового апарату завоював Григорій Вовчинський, здобувши таким чином уже свою четверту нагороду на цій Паралімпіаді.

Отже, національна збірна України здобула вже 25 нагород: 9 золотих, 10 срібних, 6 бронзових на Паралімпіаді-2022, і наразі посідає друге місце в медальному заліку після Китаю.

Джерело: https://www.facebook.com/304370036309200/posts/4969968676415956/?d=n