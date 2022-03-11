Події

09:36 11.03.2022

Внаслідок авіаудару по аеродрому Луцька двоє військових загинули, шестеро поранені - голова ОВА

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Внаслідок авіаудару по аеродрому Луцька двоє військових загинули, шестеро поранені - голова ОВА

Двоє військовослужбовців загинули, шестеро дістали поранень унаслідок авіаудару російських військ по аеродрому м. Луцьк уранці у п'ятницю, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у відеозверненні, розміщеному в його Телеграм-каналі.

"Сьогодні вранці приблизно о 5:45 11 березня стався обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії РФ по об'єктах військового аеродрому Луцька. На жаль, є людські втрати. Інформація про загиблих наразі: виявлено двох загиблих військовослужбовців. Поранених різного ступеня тяжкості шестеро", - сказав Погуляйко.

За словами голови обладміністрації, наразі триває розчищення завалів на місці авіаудару. Решту інформації він пообіцяв повідомити пізніше.

Теги: #жертви #луцьк #обстріл
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