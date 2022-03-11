Події

00:15 11.03.2022

НІЯКОЇ ХІМІЧНОЇ АБО ІНШОЇ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ НІХТО В УКРАЇНІ НЕ РОЗРОБЛЯЄ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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Теги: #блискавка
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