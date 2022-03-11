НІЯКОЇ ХІМІЧНОЇ АБО ІНШОЇ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ НІХТО В УКРАЇНІ НЕ РОЗРОБЛЯЄ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Зеленський закликає Захід упровадити санкції проти російських енергоресурсів, кораблів та всіх російських банків
У Коростені російські літаки, що вилетіли з білоруського аеродрому, обстріляли трьох людей - Держприкордонслужба
США виділять $53 млн на гуманітарну допомогу Україні, оцінюють кількість тих, хто її потребує, у 12 млн
Кулеба вважає, що постійні фейки російських чиновників про біологічну зброю в Україні можуть свідчити, що РФ готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором
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