Американська Walt Disney призупиняє усю свою діяльність у Росії

Американська компанія The Walt Disney Company заявила про плани призупинити всю свою діяльність у Росії через продовження війни з Україною, йдеться в пресрелізі компанії, опублікованому на платформі Business Wire у четвер.

"Враховуючи безперервний наступ на Україну й ескалацію гуманітарної кризи, ми робимо кроки, щоб призупинити всі інші види діяльності в Росії. Це включає ліцензування контенту та продуктів, діяльність Disney Cruise Line, журнал і тури National Geographic, виробництво місцевого контенту та лінійні канали", - йдеться в заяві компанії Disney.

Водночас у Disney наголошують, що деякі з цих видів діяльності компанія призупинить негайно. Призупинення роботи інших продуктів - таких як лінійні канали та ліцензування частини контенту і продуктів, потребуватиме часу через складності контрактів.

"Навіть коли ми призупиняємо ці підприємства, ми вірні нашим відданим колегам у Росії, які залишаться на роботі. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами з НВО, щоб надати біженцям термінову допомогу й іншу таку необхідну допомогу", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, з 1 березня The Walt Disney Company призупинила показ своїх фільмів у Росії, а компанія Warner Bros. відклала прем'єру фільму "Бетмен" через війну в Україні.