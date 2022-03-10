Події

20:20 10.03.2022

На Харківщині повністю або частково зруйновано 472 будинки - поліція

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Станом на 10 березня в результаті російських обстрілів у Харкові та області повністю або частково було зруйновано 472 будинки, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

"Від обстрілів постраждали або зруйновані 472 будинки: 264 багатоповерхових та 109 приватних будинків у місті Харкові; 13 багатоповерхових та 86 приватних будинків у Харківській області", - написав Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, найбільша кількість постраждалих і зруйнованих будинків у Київському та Московському районах Харкова, Харківському районі та Ізюмі.

Теги: #харків #бомбардування #рушення
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