Унаслідок ворожого авіабомбардування у Слобожанському на Харківщині загинули щонайменше п'ятеро осіб, зокрема дві дитини - ДСНС

У ніч із 9 на 10 березня окупаційні війська РФ скинули одразу шість авіабомб на с. Слобожанське Балаклійської громади Харківської області.

"Одна з некерованих бомб впала на житловий двоповерховий будинок на вул. Центральній, 10. Загинули щонайменше п'ятеро осіб (за деякими даними, семеро осіб), серед яких дві дитини", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Уранці на місце події прибули рятувальники трьох найближчих Державних пожежно-рятувальних частин ДСНС. Вони вручну та за допомогою інженерної техніки місцевих підприємств розбирали завали до настання сутінків. З-під завалів їм вдалося витягти тіла загиблої жінки (віком 45-47 років) і дворічної дитини. Пошукові роботи продовжуватимуться. Інформація щодо загиблих уточнюється.

У відомстві зазначають, що в Слобожанському немає, ніколи не було і не планувалося жодних об'єктів військової інфраструктури.