ДЕЯКІ ЛІДЕРИ ЗАХОДУ МАЮТЬ АБО ЗАКРИТИ УКРАЇНСЬКЕ НЕБО ВІД РОСІЙСЬКИХ РАКЕТ І БОМБ, АБО ДАТИ НАМ БОЙОВІ ЛІТАКИ, ЩОБ МИ ВСЕ ЗРОБИЛИ САМІ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ
Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки
Деякі лідери Заходу мають або закрити українське небо від російських ракет та бомб, або дати нам бойові літаки – Зеленський
Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини Росією в Україні, які потім буде використано в міжнародних судах
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