00:00 10.03.2022

ДЕЯКІ ЛІДЕРИ ЗАХОДУ МАЮТЬ АБО ЗАКРИТИ УКРАЇНСЬКЕ НЕБО ВІД РОСІЙСЬКИХ РАКЕТ І БОМБ, АБО ДАТИ НАМ БОЙОВІ ЛІТАКИ, ЩОБ МИ ВСЕ ЗРОБИЛИ САМІ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ