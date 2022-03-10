Події

00:00 10.03.2022

ДЕЯКІ ЛІДЕРИ ЗАХОДУ МАЮТЬ АБО ЗАКРИТИ УКРАЇНСЬКЕ НЕБО ВІД РОСІЙСЬКИХ РАКЕТ І БОМБ, АБО ДАТИ НАМ БОЙОВІ ЛІТАКИ, ЩОБ МИ ВСЕ ЗРОБИЛИ САМІ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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Теги: #блискавка
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