Події

23:58 09.03.2022

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: АВІАБОМБА НА ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК – ЦЕ ОСТАТОЧНИЙ ДОКАЗ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНЦІВ

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Теги: #блискавка
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