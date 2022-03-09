ЗЕЛЕНСЬКИЙ – ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПАРТНЕРАМ: ВИ МАЄ ПОСИЛЮВАТИ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ ТАК, ЩОБ У НЕЇ БІЛЬШЕ НЕ БУЛО ЖОДНОЇ МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖУВАТИ ЦЕЙ ГЕНОЦИД

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ
Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки
Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини Росією в Україні, які потім буде використано в міжнародних судах
В Україні набув чинності закон, який дозволяє цивільним застосовувати зброю для спротиву збройній агресії РФ
МСЕ виключила представників Росії з кандидатів на посади в Дослідних комісіях Сектору стандартизації
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