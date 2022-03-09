23:51 09.03.2022

ЗЕЛЕНСЬКИЙ – ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПАРТНЕРАМ: ВИ МАЄ ПОСИЛЮВАТИ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ ТАК, ЩОБ У НЕЇ БІЛЬШЕ НЕ БУЛО ЖОДНОЇ МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖУВАТИ ЦЕЙ ГЕНОЦИД