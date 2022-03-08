Події

08:19 08.03.2022

Техніка РФ стоїть у дворах будинків, а окупанти використовують мирних українців як живий щит – Денисенко

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Російські війська розташували свою техніку у дворах житлових будинків українських населених пунктів та прикриваються мирними людьми як живим щитом, розуміючи, що українська армія не відкриватиме вогонь у такому разі, заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Вони стоять спеціально у дворах, щоб ми не мали можливості зараз їх вибити з цих територій. Тому що вони розуміють, що ми не стрілятимемо у мирні будинки, цивільні об'єкти, людей. І в цьому й полягає весь цинізм ситуації. Ми не можемо багато чого зробити, тому що техніка Російської Федерації стоїть безпосередньо у дворах будинків, і вони прикриваються людьми як живим щитом", – сказав Денисенко в ефірі телеканалу "1+1".

За даними МВС, зараз у всіх дворах житлових будинків на всіх тимчасово окупованих територіях, де концентруються війська Російської Федерації, є ворожа техніка.

При цьому звертаючись до українців на тимчасово окупованих територіях, Денисенко закликав їх не вірити намірам росіян організувати гуманітарні коридори.

"Це означає, що вас вивозять до Російської Федерації – у кращому разі, а в найгіршому – ви стаєте живим щитом, щоб наші війська не могли стріляти", – наголосив радник голови МВС.

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI

Теги: #рф #віроломство
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