Події

19:55 07.03.2022

ТРЕТІЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРІВ ЗАКІНЧИВСЯ: Є ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ ЩОДО ГУМКОРИДОРІВ; З ПОЛІТБЛОКУ, ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ І ГАРАНТІЯМ БЕЗПЕКИ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРОДОВЖЕНІ - ПОДОЛЯК

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Теги: #блискавка
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