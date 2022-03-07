ТРЕТІЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРІВ ЗАКІНЧИВСЯ: Є ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ ЩОДО ГУМКОРИДОРІВ; З ПОЛІТБЛОКУ, ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ І ГАРАНТІЯМ БЕЗПЕКИ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРОДОВЖЕНІ - ПОДОЛЯК

Третій раунд переговорів завершився: є позитивні зрушення щодо гумкоридорів; щодо політблоку, припинення вогню і гарантій безпеки консультації продовжено
РФ має намір активізувати завдання ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі – Генштаб ЗСУ
Харківський худмузей залишився без вікон, експонати не пошкоджені, але співробітники просять про допомогу у волонтерів
У результаті ранкового обстрілу Миколаєва загинули вісім військових, восьмеро зникли безвісти - голова обладміністрації
Російські окупанти готують низку пропагандистських матеріалів щодо ситуації на ЗАЕС для виправдання її захоплення - "Енергоатом"
Третій раунд переговорів завершився: є позитивні зрушення щодо гумкоридорів; щодо політблоку, припинення вогню і гарантій безпеки консультації продовжено
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