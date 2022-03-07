Події

18:39 07.03.2022

Російському льотчику, який завдавав авіаударів по Харкову та Ізюму, повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

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Українська прокуратура повідомила про підозру російському льотчику, який завдавав авіаударів по Харкову та Ізюму, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру льотчику, підполковнику, заступнику командира одного з авіаційних полків ЗС РФ за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, що призвела до загибелі людей, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в Телеграм-каналі.

У повідомленні зазначено, що, за даними слідства, 24 лютого та 3 березня 2022 року підозрюваний та штурман, виконуючи незаконний наказ командувача армії військово-повітряних сил протиповітряної оборони РФ, злетіли з аеродрому в м. Воронежі Російської Федерації, незаконно перетнули державний кордон України та завдали авіаударів по м. Ізюм Харківської області. Внаслідок цих дій загинули вісім мирних жителів.

Крім того, як зазначають у прокуратурі, 6 березня 2022 року ці самі особи здійснили бомбардування м. Харкова з метою знищення регулярних частин Збройних сил України. "Внаслідок цього в м. Харкові повністю та частково зруйновано багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медичні заклади, заклади освіти та гуртожитки", - наголошується у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадують, що літак збили військовослужбовці ЗС України. Після його падіння підозрюваного затримали. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Управління СБУ в Харківській області.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3087

Теги: #рф #льотчик #подзора
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