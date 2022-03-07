Російський літак упав на території державіапідприємства у Харкові – поліція

Один із російських військових літаків уранці в понеділок упав на території державного авіаційного підприємства у Харкові, повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

"07.03.2022 о 08 год 50 хв. до ВСП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, що на території Харківського державного авіаційного виробничого підприємства впав ворожий літак збройних сил Російської Федерації. Будівлі підприємств пошкоджено. Загиблих та поранених на місці не виявлено", - написав Болвінов у Facebook у понеділок.

За його словами, слідчі здійснюють огляд місця події, матеріали буде скеровано до обласного управління СБУ.