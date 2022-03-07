По морському порту "Ольвія" завдано удару - Мінінфраструктури

Завдано удару по морському порту "Ольвія" (Миколаївська обл.), постраждалих немає, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Щойно завдано удару по морському порту "Ольвія". Постраждалих немає. Територія, по якій завдано удару, на правах концесії належить катарській компанії QTerminals Olvia", - повідомило відомство в Телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що Росія з початку повномасштабної фази війни проти України також здійснила низку агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря, зокрема іноземних торгових судів.

Джерело: https://t.me/miUkraune/556