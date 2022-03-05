Події

13:12 05.03.2022

Райффайзен Банк надав EUR5 млн Червоному Хресту

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Райффайзен Банк (Київ) представив товариству Червоного Хреста EUR5 млн (165,9 млн грн), повідомила пресслужба банку у суботу.

Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані на надання гуманітарної допомоги населенню під час війни.

Райффайзен Банк (раніше Райффайзен банк Аваль) був заснований в 1992 році. Станом на 1 липня 2021 року найбільшими його акціонерами були Raiffeisen Bank International з 68,26% акцій та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з 30%.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів Райффайзен банк посідав 5-те місце (133,651 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.

Теги: #райффайзен #чх
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