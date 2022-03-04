Події

20:57 04.03.2022

Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів

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Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів

Один із найбільших магістральних провайдерів американської компанії Cogent відключає російських операторів від своїх мереж, написав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

"Компанія пропонує операторам забрати серверне обладнання протягом місяця. З Cogent працює "Ростелеком", "Вимпелком", "Мегафон", "Яндекс" та VK", - зазначив він.

Федоров наголосив, що незабаром це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів.

https://t.me/zedigital/1244

Теги: #рф #сша #відключення #cogent
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