Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів

Один із найбільших магістральних провайдерів американської компанії Cogent відключає російських операторів від своїх мереж, написав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

"Компанія пропонує операторам забрати серверне обладнання протягом місяця. З Cogent працює "Ростелеком", "Вимпелком", "Мегафон", "Яндекс" та VK", - зазначив він.

Федоров наголосив, що незабаром це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів.

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