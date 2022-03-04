Події

20:24 04.03.2022

ЄІБ ЗАТВЕРДИВ EUR668 МЛН ЕКСТРЕНОЇ ФІНПІДТРИМКИ УКРАЇНІ

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Теги: #блискавка
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ПОЗИЦІЯ РФ У ПЕРЕГОВОРАХ ЖОРСТКА, АЛЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ПІДЕ НА ЖОДНІ ПОСТУПКИ, ЯКІ МОГЛИ Б ПРИНИЗИТИ УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ КРАЇНИ - ПОДОЛЯК

15:00 04.03.2022
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11:05 04.03.2022
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ - РОСІЯНАМ: МИ РАЗОМ У 1986 РОЦІ БОРОЛИСЯ З НАСЛІДКАМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВИ МАЄТЕ СКАЗАТИ СВОЇЙ ВЛАДІ, ЩО ХОЧЕТЕ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ БЕЗ РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ

09:27 04.03.2022
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19:41 03.03.2022
УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ НЕ ОТРИМАЛА НА ПЕРЕГОВОРАХ З РФ РЕЗУЛЬТАТІВ, НА ЯКІ РОЗРАХУВАЛА, - ПОДОЛЯК

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11:17 03.03.2022
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11:15 03.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ПОПРИ ВІЙНУ МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО ПОВНУ ВИПЛАТУ ПРОІНДЕКСОВАНИХ НА 14% ПЕНСІЙ, ГРОШІ ВЖЕ ПІШЛИ В БАНК

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11:12 03.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УСІМ РОБОЧИМ І ФОПАМ ІЗ ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ВІДБУВАЮТЬСЯ БОЙОВІ ДІЇ, ВИПЛАТЯТЬ ПО 6,5 ТИС. ГРН

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УСІМ РОБОЧИМ І ФОПАМ ІЗ ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ВІДБУВАЮТЬСЯ БОЙОВІ ДІЇ, ВИПЛАТЯТЬ ПО 6,5 ТИС. ГРН

18:40 02.03.2022
ФРІДМАН ТА АВЕН, ЯКІ ПОТРАПИЛИ ПІД САНКЦІЇ ЄС, ПЕРЕДАДУТЬ СВОЮ ЧАСТКУ В АЛЬФА-БАНКУ (КИЇВ) ПОГОДЖЕНИМ З НБУ РЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ

ФРІДМАН ТА АВЕН, ЯКІ ПОТРАПИЛИ ПІД САНКЦІЇ ЄС, ПЕРЕДАДУТЬ СВОЮ ЧАСТКУ В АЛЬФА-БАНКУ (КИЇВ) ПОГОДЖЕНИМ З НБУ РЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ

09:24 02.03.2022
НАРАЗІ НЕ МОЖНА ЗАЛИШАТИСЯ НЕЙТРАЛЬНИМИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДО КРАЇН, ЩО НЕ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО АНТИРОСІЙСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ

НАРАЗІ НЕ МОЖНА ЗАЛИШАТИСЯ НЕЙТРАЛЬНИМИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДО КРАЇН, ЩО НЕ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО АНТИРОСІЙСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ

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