ЄІБ ЗАТВЕРДИВ EUR668 МЛН ЕКСТРЕНОЇ ФІНПІДТРИМКИ УКРАЇНІ

Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів
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Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів
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