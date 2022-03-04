Події

15:29 04.03.2022

ПОЗИЦІЯ РФ У ПЕРЕГОВОРАХ ЖОРСТКА, АЛЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ПІДЕ НА ЖОДНІ ПОСТУПКИ, ЯКІ МОГЛИ Б ПРИНИЗИТИ УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ КРАЇНИ - ПОДОЛЯК

0 хв читати

Теги: #блискавка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 04.03.2022
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ НЕ ДАЮТЬ ДОБРО НА "ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР" ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ГУМДОПОМОГИ НА ХЕРСОНЩИНУ – ГОЛОВА ОВА

РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ НЕ ДАЮТЬ ДОБРО НА "ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР" ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ГУМДОПОМОГИ НА ХЕРСОНЩИНУ – ГОЛОВА ОВА

11:05 04.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - РОСІЯНАМ: МИ РАЗОМ У 1986 РОЦІ БОРОЛИСЯ З НАСЛІДКАМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВИ МАЄТЕ СКАЗАТИ СВОЇЙ ВЛАДІ, ЩО ХОЧЕТЕ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ БЕЗ РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ - РОСІЯНАМ: МИ РАЗОМ У 1986 РОЦІ БОРОЛИСЯ З НАСЛІДКАМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВИ МАЄТЕ СКАЗАТИ СВОЇЙ ВЛАДІ, ЩО ХОЧЕТЕ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ БЕЗ РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ

09:27 04.03.2022
ФРЕГАТ "ГЕТЬМАН САГАЙДАЧНИЙ", ЩО ПЕРЕБУВАВ НА РЕМОНТІ, ЗАТОПЛЕНИЙ, ЩОБ НЕ ДІСТАВСЯ ВОРОГОВІ, - РЕЗНІКОВ

ФРЕГАТ "ГЕТЬМАН САГАЙДАЧНИЙ", ЩО ПЕРЕБУВАВ НА РЕМОНТІ, ЗАТОПЛЕНИЙ, ЩОБ НЕ ДІСТАВСЯ ВОРОГОВІ, - РЕЗНІКОВ

19:41 03.03.2022
УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ НЕ ОТРИМАЛА НА ПЕРЕГОВОРАХ З РФ РЕЗУЛЬТАТІВ, НА ЯКІ РОЗРАХУВАЛА, - ПОДОЛЯК

УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ НЕ ОТРИМАЛА НА ПЕРЕГОВОРАХ З РФ РЕЗУЛЬТАТІВ, НА ЯКІ РОЗРАХУВАЛА, - ПОДОЛЯК

11:17 03.03.2022
РАКЕТНО-БОМБОВІ УДАРИ ПО НАШИХ МІСТАХ - ВИЗНАННЯ, ЩО НЕ ЗМОГЛИ НІЧОГО ЗРОБИТИ НА ЗЕМЛІ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

РАКЕТНО-БОМБОВІ УДАРИ ПО НАШИХ МІСТАХ - ВИЗНАННЯ, ЩО НЕ ЗМОГЛИ НІЧОГО ЗРОБИТИ НА ЗЕМЛІ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

11:15 03.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ПОПРИ ВІЙНУ МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО ПОВНУ ВИПЛАТУ ПРОІНДЕКСОВАНИХ НА 14% ПЕНСІЙ, ГРОШІ ВЖЕ ПІШЛИ В БАНК

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ПОПРИ ВІЙНУ МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО ПОВНУ ВИПЛАТУ ПРОІНДЕКСОВАНИХ НА 14% ПЕНСІЙ, ГРОШІ ВЖЕ ПІШЛИ В БАНК

11:12 03.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УСІМ РОБОЧИМ І ФОПАМ ІЗ ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ВІДБУВАЮТЬСЯ БОЙОВІ ДІЇ, ВИПЛАТЯТЬ ПО 6,5 ТИС. ГРН

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УСІМ РОБОЧИМ І ФОПАМ ІЗ ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ВІДБУВАЮТЬСЯ БОЙОВІ ДІЇ, ВИПЛАТЯТЬ ПО 6,5 ТИС. ГРН

18:40 02.03.2022
ФРІДМАН ТА АВЕН, ЯКІ ПОТРАПИЛИ ПІД САНКЦІЇ ЄС, ПЕРЕДАДУТЬ СВОЮ ЧАСТКУ В АЛЬФА-БАНКУ (КИЇВ) ПОГОДЖЕНИМ З НБУ РЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ

ФРІДМАН ТА АВЕН, ЯКІ ПОТРАПИЛИ ПІД САНКЦІЇ ЄС, ПЕРЕДАДУТЬ СВОЮ ЧАСТКУ В АЛЬФА-БАНКУ (КИЇВ) ПОГОДЖЕНИМ З НБУ РЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ

09:24 02.03.2022
НАРАЗІ НЕ МОЖНА ЗАЛИШАТИСЯ НЕЙТРАЛЬНИМИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДО КРАЇН, ЩО НЕ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО АНТИРОСІЙСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ

НАРАЗІ НЕ МОЖНА ЗАЛИШАТИСЯ НЕЙТРАЛЬНИМИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДО КРАЇН, ЩО НЕ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО АНТИРОСІЙСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ

09:22 02.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗВЕРНУВСЯ ДО ВСІХ ЄВРЕЇВ СВІТУ У ЗВ'ЯЗКУ З РОСІЙСЬКИМИ АТАКАМИ НА БАБИН ЯР ТА УМАНЬ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗВЕРНУВСЯ ДО ВСІХ ЄВРЕЇВ СВІТУ У ЗВ'ЯЗКУ З РОСІЙСЬКИМИ АТАКАМИ НА БАБИН ЯР ТА УМАНЬ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

FATF має намір посилити контроль потоків грошей із Росії, щоб перешкодити обходу санкцій - ЗМІ

"Київводоканал" закликає киян за можливості оплачувати рахунки за послуги водопостачання

ДПЗКУ виготовить понад 7 тис. тонн борошна на знятих із консервації млинах

Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" евакуювала понад 3 тис. жінок і дітей із Ірпеня

Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію компанії Coca-Cola через продовження її роботи в РФ

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

Російські війська з початку вторгнення пошкодили 15 навчальних закладів у Київській області - голова ОДА

Столтенберг: Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

FATF має намір посилити контроль потоків грошей із Росії, щоб перешкодити обходу санкцій - ЗМІ

Генпрокурор: Розпочато розслідування за фактом екоциду у зв'язку із нападом російських військ на ЗАЕС

"Київводоканал" закликає киян за можливості оплачувати рахунки за послуги водопостачання

Єврокомісія припиняє науково-дослідну співпрацю з РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА