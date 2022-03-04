15:29 04.03.2022

ПОЗИЦІЯ РФ У ПЕРЕГОВОРАХ ЖОРСТКА, АЛЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ПІДЕ НА ЖОДНІ ПОСТУПКИ, ЯКІ МОГЛИ Б ПРИНИЗИТИ УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ КРАЇНИ - ПОДОЛЯК