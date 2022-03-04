РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ НЕ ДАЮТЬ ДОБРО НА "ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР" ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ГУМДОПОМОГИ НА ХЕРСОНЩИНУ – ГОЛОВА ОВА

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА
Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію компанії Coca-Cola через продовження її роботи в РФ
Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА
Російські війська з початку вторгнення пошкодили 15 навчальних закладів у Київській області - голова ОДА
Столтенберг: Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором
Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА
Генпрокурор: Розпочато розслідування за фактом екоциду у зв'язку із нападом російських військ на ЗАЕС
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