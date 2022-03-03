Події

18:34 03.03.2022

СБУ: Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади для поширення фейків про капітуляцію

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СБУ: Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади для поширення фейків про капітуляцію

У Службі безпеки України заявляють про черговий фейк від російського агресора – злом низки сайтів регіональних органів влади та місцевого самоврядування з поширенням брехні про нібито капітуляцію українських регіонів.

"Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади та місцевого самоврядування і поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо – це фейк!" - ідеться у повідомленні СБУ у Telegram-каналі.

У повідомленні українська спецслужба зазначає: "Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога".

 

Теги: #сбу #попередження #фейки
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