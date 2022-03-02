Події

17:32 02.03.2022

Народний характер війни з українського боку та зниження потенціалу Росії можуть бути аргументами на користь її припинення

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Підставами для російського керівництва припинити війну може бути усвідомлення її народного характеру з українського боку, а також різке зниження потенціалу Росії. Таку думку в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" висловив у середу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Очевидно, що можуть бути два підходи до пошуку аргументів для припинення війни. Перше – це ситуація безпосередньо в Україні, де задум вторгнення російських військ уже провалився. Особливо у його бліцкриговому виконанні. Росія втяглася в буквальному значенні у народну війну, яка стала суттю України. Поза всяким сумнівом, російським окупантам реально протистоїть увесь народ, а не лише політичне керівництво нашої країни чи військові. У війні проти народу агресор не може перемогти. Це має бути усвідомлено російською стороною", - сказав він.

Другий підхід до аргументів, на думку Подоляка, – ситуація у самій Росії. "Кожен день війни Росії проти народу України та відповідної реакції світу катастрофічно скорочує потенціал російської держави, російського суспільства, російської економіки. За сім днів війни потенціал Росії радикально деградував порівняно з потенціалом геополітично порівнянних держав та альянсів (США, НАТО, Євросоюз, Китай). Чим довше Росія веде цю війну, тим менше Росія матиме можливості говорити з будь-ким на рівних у світі", - вважає він.

Одночасно він зазначив, що "абсолютно не хотілося б коментувати характер прийняття рішень паном Путіним". "Хіба що можу сказати, що якість загальної аналітики у російської політичної еліти загалом, на мій погляд, могла б бути суттєво вищою. І це явно дало змогу б спочатку інакше поглянути на ризики від повномасштабного вторгнення", - сказав радник глави Офісу президента України.

Теги: #рф #відпір
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