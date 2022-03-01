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18:18 01.03.2022

ЄВРОПАРЛАМЕНТ ЗАКЛИКАВ ЄС ПРАЦЮВАТИ НАД НАДАННЯМ УКРАЇНІ СТАТУСУ КАНДИДАТА - РЕЗОЛЮЦІЯ

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Теги: #блискавка
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