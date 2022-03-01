ЄВРОПАРЛАМЕНТ ЗАКЛИКАВ ЄС ПРАЦЮВАТИ НАД НАДАННЯМ УКРАЇНІ СТАТУСУ КАНДИДАТА - РЕЗОЛЮЦІЯ

"Укрпошта" обмежила рух мобільних відділень у селах із метою економії пального для виплати пенсій і субсидій 5 березня
Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ за маршрутом Пінськ – Іванове – Драгічин, повідомляють у Генштабі ЗСУ
Унаслідок обстрілу телевежі у Києві постраждали декілька співробітників та охорона – Держспецзв'язку
Страхові об'єднання України звернулися до закордонних колег припинити будь-яке страхування та перестрахування російських ризиків
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