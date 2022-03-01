У Харкові обстріляно міську лікарню, кількість жертв встановлюють – Арестович

У Харкові обстріляно міську лікарню, кількість жертв встановлюється, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"У Харкові щойно влучили в міську лікарню. Там кількість жертв наразі з'ясовується", - повідомив Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він також додав, що за оперативною обстановкою наразі найгарячішими точками є Харків, Херсон та північно-західний напрямок від Києва. Спорадичні сутички відбуваються біля Маріуполя.

У Херсоні тривають вуличні бої, підрозділи ЗСУ і територіальної оборони відбивають атаки.

Біля Києва окупанти намагаються перегрупуватися, ЗСУ обстрілюють і контратакують супротивника артилерією.