Події

06:26 01.03.2022

Державіаслужба видаватиме сертифікати перегляду льотної придатності авіатехніки онлайн

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Державна авіаційна служба здійснюватиме роботу з видачі, продовження дії сертифікатів перегляду льотної придатності авіаційної техніки онлайн.

"Враховуючи впровадження в Україні воєнного стану через напад Російської Федерації, Державна авіаційна служба України здійснюватиме роботу з видачі, продовження дії сертифікатів перегляду льотної придатності авіаційної техніки, яка експлуатується за кордоном та перебуває під наглядом та контролем України, а також спеціальних експлуатаційних положень (СЕП) та свідоцтв авіаційного персоналу, інших необхідних документів у режимі онлайн”, - повідомляється у телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

Теги: #авіаслужба
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