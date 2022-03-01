Державіаслужба видаватиме сертифікати перегляду льотної придатності авіатехніки онлайн

Державна авіаційна служба здійснюватиме роботу з видачі, продовження дії сертифікатів перегляду льотної придатності авіаційної техніки онлайн.

"Враховуючи впровадження в Україні воєнного стану через напад Російської Федерації, Державна авіаційна служба України здійснюватиме роботу з видачі, продовження дії сертифікатів перегляду льотної придатності авіаційної техніки, яка експлуатується за кордоном та перебуває під наглядом та контролем України, а також спеціальних експлуатаційних положень (СЕП) та свідоцтв авіаційного персоналу, інших необхідних документів у режимі онлайн”, - повідомляється у телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.