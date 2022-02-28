Події

23:46 28.02.2022

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОПОНУЄ РОЗГЛЯНУТИ ПОВНЕ ЗАКРИТТЯ НЕБА ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ ЛІТАКІВ, ГЕЛІКОПТЕРІВ

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Теги: #блискавка
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Інтерфакс-Україна
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