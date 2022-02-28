ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОПОНУЄ РОЗГЛЯНУТИ ПОВНЕ ЗАКРИТТЯ НЕБА ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ ЛІТАКІВ, ГЕЛІКОПТЕРІВ

Підтримка ЄС надзвичайної синхронізації енергосистеми України з ENTSO-E стане історичним рішенням – голова "Укренерго"
Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС
Люди з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю разом із супроводжуючими мають право на позачергове перетинання держкордону України – Лазебна
Прем'єри Латвії, Литви, Польщі та Естонії закликають керівництво Twitter, Google, YouTube та Facebook заблокувати російські пропагандистські канали - Ткаченко
У Київській області російські військові завдали ударів по Броварах, Василькову, Білій Церкві, є загиблий та поранені – голова обладміністрації
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