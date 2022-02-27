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13:43 27.02.2022

Харків перебуває під повним контролем України, у місті розпочалася зачистка від ворога – голова обладміністрації

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Харків перебуває під повним контролем України, у місті розпочалася зачистка від ворога – голова обладміністрації

Контроль над Харковом перебуває під повним контролем України, у місті працюють Збройні сили України, Нацполіція, підрозділи територіальної оборони, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога. Російський ворог - абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по п'ять-десять осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ - здаються", - написав Синєгубов у Telegram у неділю.

Він зазначив, що Чугуїв Харківської області також перебуває під повним контролем ЗСУ й українські прапори встановлено на всіх адмінприміщеннях.

"Наступ російського агресора триває у липецькому напрямку, вовчанському та бєлгородському. Фіксуємо окремі колони російської техніки. Збройні сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу… Харківщина – це Україна", - підсумував Синєгубов.

Теги: #контроль #харків #зачистка
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