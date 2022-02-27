Події

12:09 27.02.2022

Громадян просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів

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Громадян просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів

Підрозділи територіальної оборони просять жителів усіх міст України про допомогу, зокрема не приєднувати до сусідських чатів нових користувачів, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу", - йдеться у повідомленні Центру.

У теробороні, зокрема, просять розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс, що дасть змогу розуміти проникнення на дах і не треба буде витрачати сили на перевірку.

Крім того, просять не впускати до під'їздів і квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.

Закликають також не приєднувати до сусідських чатів нових користувачів.

Теги: #прохання #тероборона
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