Події

13:50 26.02.2022

Зеленський посмертно присвоїв Героя України саперу Віталію Скакуну

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Зеленський посмертно присвоїв Героя України саперу Віталію Скакуну

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталію Скакуну, який зупинив просування танкової російської колони ціною свого життя, підірвавши Генічеський автомобільний міст.

"Я прийняв рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною свого життя він підірвав міст", - повідомив президент, звертаючись до українців у суботу.

Теги: #война #герой_украины
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