При Міноборони України відкриється гаряча лінія для родичів російських військовослужбовців – Геращенко

У суботу, 26 лютого, розпочне роботу гаряча лінія для членів сімей російських військових під назвою "Повернись живим з України", повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"На цій гарячій лінії ви зможете дізнатися про те, чи ще живі ваші рідні, чи взяті в полон, чи є поранення, або вирішити питання про те, коли і як ви зможете забрати тіло вашого загиблого родича. Якщо ваша рідна людина в нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка, сина коротку звістку", - написав Геращенко у Телеграм-каналі.

Пізніше очікується офіційна заява Міністерства оборони України щодо цього питання.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/418