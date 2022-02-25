В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

В Охтирці Сумської області померла дитина, поранена під час обстрілу російськими військами дитячого садка, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Перші жертви серед дітей. В Охтирці померла дитина, поранена в обстріляному окупантами дитсадку. Другий малюк – у лікарні, у важкому стані. Повідомляє місцевий кореспондент каналу "Україна 24", - написав Геращенко у Telegram-каналі у п'ятницю ввечері.

Раніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в Охтирці (Сумська область) російські війська обстріляли житловий масив, бомбосховище, дитячий садок. Були тяжко поранені діти.