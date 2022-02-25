Події

19:57 25.02.2022

В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

1 хв читати
В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

В Охтирці Сумської області померла дитина, поранена під час обстрілу російськими військами дитячого садка, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Перші жертви серед дітей. В Охтирці померла дитина, поранена в обстріляному окупантами дитсадку. Другий малюк – у лікарні, у важкому стані. Повідомляє місцевий кореспондент каналу "Україна 24", - написав Геращенко у Telegram-каналі у п'ятницю ввечері.

Раніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в Охтирці (Сумська область) російські війська обстріляли житловий масив, бомбосховище, дитячий садок. Були тяжко поранені діти.

 

Теги: #дитсадок #обстріл #охтирка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 25.02.2022
Російські окупанти обстріляли бригади швидкої допомоги

Російські окупанти обстріляли бригади швидкої допомоги

16:05 25.02.2022
Обстріл Охтирки загрожує існуванню магістральних газопроводів України - МВС

Обстріл Охтирки загрожує існуванню магістральних газопроводів України - МВС

14:10 25.02.2022
В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

14:00 25.02.2022
Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки в Харкові – голова ОДА Синєгубов

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки в Харкові – голова ОДА Синєгубов

11:20 25.02.2022
Правоохоронці кваліфікували обстріл Києва російською армією як теракт - Венедіктова

Правоохоронці кваліфікували обстріл Києва російською армією як теракт - Венедіктова

10:54 25.02.2022
Противник обстріляв з "градів" автобуси, що їхали в Щастя для евакуації мешканців - Гайдай

Противник обстріляв з "градів" автобуси, що їхали в Щастя для евакуації мешканців - Гайдай

21:48 24.02.2022
Російські війська погрожують обстріляти Запорізьку АЕС із гаубиць - нардеп Безугла

Російські війська погрожують обстріляти Запорізьку АЕС із гаубиць - нардеп Безугла

09:20 24.02.2022
У Херсонській області під час обстрілу загинув 17-річний юнак - Геращенко

У Херсонській області під час обстрілу загинув 17-річний юнак - Геращенко

18:55 23.02.2022
У Станиці Луганській унаслідок обстрілу загорівся житловий будинок

У Станиці Луганській унаслідок обстрілу загорівся житловий будинок

16:02 23.02.2022
На Донбасі російські найманці обстріляли дитсадок, також унаслідок прямого влучення снаряда в будинок поранено жінку

На Донбасі російські найманці обстріляли дитсадок, також унаслідок прямого влучення снаряда в будинок поранено жінку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

Кличко: ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива

Кличко: П’ять вибухів сталися біля ТЕЦ-6 у Києві

Столтенберг повідомив про плани НАТО постачати Україні системи ППО та додаткове озброєння

"Укрзалізниця" сьогодні відправить сім евакуаційних рейсів із Києва у західному напрямку - достатньо для евакуації 10 тис. осіб

ОСТАННЄ

Голова Луганської ОДА: За день у Старобільську одна загибла, в Щасті постраждав водій автобуса

Кличко: Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива

КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

Кличко: ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива

Кличко: П’ять вибухів сталися біля ТЕЦ-6 у Києві

Кулеба: Мобільні оператори низки країн скасували плату за телефонні дзвінки в Україну

Столтенберг повідомив про плани НАТО постачати Україні системи ППО та додаткове озброєння

"Укрзалізниця" сьогодні відправить сім евакуаційних рейсів із Києва у західному напрямку - достатньо для евакуації 10 тис. осіб

Путіна і Лаврова внесено до санкційного списку ЄС

ОЕСР припинила переговори щодо приєднання РФ, більше не покличе Москву на міністерські зустрічі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА