Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу від 29 жовтня 2012 року №618 "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України".

Відповідний указ №59/2022 опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, "громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – в обов’язковому порядку".

Також в указі внесено такі зміни: "в особливий період на службу у військовому оперативному резерві в обов’язковому порядку на посади відповідно до їх військових звань зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві".

Також було внесено інші зміни до документа.

Указ набирає чинності з дня його опублікування 16 лютого.