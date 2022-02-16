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18:59 16.02.2022

Порошенко в ефірі CNN: У 2022 році Вашингтон розмовляє мовою Києва 2014 року

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Порошенко в ефірі CNN: У 2022 році Вашингтон розмовляє мовою Києва 2014 року

П'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі американської телекомпанії CNN подякував президенту США Джозефу Байдену за лідерство, а союзникам України - за підтримку та об'єднану позицію, що дала змогу стримати агресивні плани президента РФ Володимира Путіна, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Він наголосив, що Росію стримають суворі санкції, надання українській армії сучасної оборонної зброї та зміцнення внутрішньої стійкості України через продовження реформ.

"Сьогодні, у 2022 році, Вашингтон говорить мовою Києва часів 2014 року. Я як президент, моя команда - ми називали Путіна агресором ще вісім років тому. Ми говорили, що дії Росії - це вторгнення. Сьогодні цією мовою говорить весь світ. Тому Росія має отримати серйозну відсіч - і вже отримує", - зазначив Порошенко.

"Я гадаю, що в цій нинішній битві, коли Путін почав шантажувати Україну, шантажувати Європу та світ, так само як він шантажував у 2014 році та квітні 2021 року, він програв. І я вітаю увесь світ з цією перемогою, але виклик все ще зберігається. Ми розрізняємо два види ескалації: "сувору" та "м’яку". Щодо "суворої" ескалації ми все ще маємо 140 тисяч російських солдат вздовж українсько-російського кордону, майже 30 тисяч російських солдат на українсько-білоруському кордоні, які перебувають там для "аншлюсу" Білорусі. Сьогодні не відбувся напад, але ми маємо бути готові до нападу Путіна у майбутньому", - додав він.

Порошенко нагадав, що 15 лютого Україна стала об'єктом найбільшої кібератаки проти урядових сайтів та сайту оборонного відомства. Крім того, 15 лютого Державна Дума Російської Федерації проголосувала за звернення до президента Росії щодо визнання тимчасово окупованих територій Донбасу як незалежних держав.

"І де-факто це означає, що Путін виводить Росію з Мінських домовленостей, Путін бажає мати додатковий аргумент на вільний світ. І у цій ситуації ми маємо три способи, як допомогти Україні", - наголосив він.

Він закликав союзників до впровадження суворих санкцій проти Росії та надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на саміті Альянсу в Мадриді.

Теги: #порошенко
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