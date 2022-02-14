Події

11:53 14.02.2022

В Україні відзначається стабілізація ситуації з COVID-19 – міністр

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В Україні відзначається стабілізація ситуації з COVID-19 – міністр

В Україні відзначається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Після чотирьох тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні спостерігаються перші ознаки стабілізації", – сказав він на брифінгу в понеділок.

За його словами, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків захворювання на COVID-19, що на 7 600 випадків менше порівняно з тижнем раніше.

Водночас Ляшко зазначив, що за минулий тиждень найбільше зросла кількість нових випадків на території Києва.

Теги: #стабілізація #коронавірус
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