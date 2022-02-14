В Україні за добу виявили 16 993 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 9 338 осіб, 142 померло

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 9 338 осіб, 142 померло, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 13 лютого в Україні зафіксовано 16 993 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447 осіб, медпрацівників – 252); 18 938 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 270 осіб; летальних випадків – 142; одужало – 9 338 осіб", – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 13 лютого, за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання, 12 лютого за добу виявили 38 212 нових випадків захворювання, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на СOVID-19, 10 лютого за добу виявили 41 694 нових випадків захворювання, 9 лютого було виявлено 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 лютого кількість нових випадків коронавірусу сягнула за добу 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання на СOVID-19, 4 лютого на коронавірус захворіло 43 778 людей, 3 лютого за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на СOVID-19, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 542 693 особи; одужало – 3 788 395 осіб; летальних випадків – 102 950.