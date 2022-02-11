РФ скасувала перекриття акваторії Азовського моря - АМПУ

ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) повідомило, що РФ скасувала перекриття акваторії Азовського моря.

"Станом на 11.02.2022 прибережним повідомленням №50/22, виданим державною установою "Держгідрографія" Морської адміністрації України на підставі листа Управління навігації та океанографії Міністерства оборони Російської Федерації від 10.02.2022, скасовано прибережне повідомлення №43/22. У зв’язку з викладеним, рух суден рекомендованими шляхами до морських портів України в Азовському морі відкритий", - зазначено в офіційному повідомленні на сайті АМПУ.

Водночас ситуація з перекриття акваторії Чорного моря залишилася без змін.

Як повідомлялося, РФ оголосила закритими для судноплавства два райони Чорного моря та один в Азовському морі на період із 13 до 19 лютого для проведення військових навчань.

У Міністерстві закордонних справ України назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях". "Ідеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", - наголошується в заяві МЗС.

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.