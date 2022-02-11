Мовний омбудсмен закликає Шмигаля вжити невідкладних заходів щодо відновлення роботи Нацкомісії зі стандартів держмови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вкрай стурбований ситуацією навколо Національної комісії зі стандартів державної мови та закликає припинити блокування її роботи.

"Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вкрай стурбований ситуацією, яка склалася в Національній комісії зі стандартів державної мови, і закликає припинити блокування її роботи як тієї установи, що відповідає за проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

За словами уповноваженого, така ситуація може призвести до колапсу системи та негативно позначитись на реалізації державної мовної політики.

"Як уповноважений із захисту державної мови я зацікавлений у забезпеченні повноцінної роботи Комісії в частині неперервного проведення іспитів для визначення рівня володіння державною мовою, а також затвердження стандартів державної мови", - наголосив Кремінь.

У зв'язку з чим омбудсмен звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом невідкладно в межах компетенції вжити невідкладних заходів щодо забезпечення відновлення роботи Комісії, проведення нею засідань та ухвалення визначених законодавством рішень.

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю у Національній комісії зі стандартів державної мови заявили про спробу рейдерського захоплення відомства окремими членами Комісії.

У зв'язку з цим у Нацкомісії зі стандартів держмови закликають уряд зупинити незаконні процеси в Комісії, сприяти відновленню її нормальної роботи.