Події

16:31 07.02.2022

У червоних зонах тепер відстежуватимуть лише контакти високого ризику інфікування і тяжких наслідків захворювання – МОЗ України

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У червоних зонах тепер відстежуватимуть лише контакти високого ризику інфікування і тяжких наслідків захворювання – МОЗ України

В умовах червоного рівня епідемічної небезпеки тепер відстежуватимуть лише контакти високого ризику інфікування і тяжких наслідків захворювання.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, такі зміни внесено до наказу №722 про організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Відповідно до наказу, контактами високого ризику вважатимуть членів сім'ї інфікованого, вразливих контактних осіб за станом здоров'я, а також осіб, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, такі як лікарні та заклади довгострокового догляду.

Тих, хто отримав повний курс щеплень і ревакцинацію, вважатимуть контактами низького ризику.

Теги: #червона_зона
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