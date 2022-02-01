Події

16:55 01.02.2022

Джонсон прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським

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Джонсон прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув у вівторок до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Кадри зустрічі в аеропорту "Бориспіль" транслював телеканал "Україна 24".

Вилітаючи в Україну, Джонсон написав на своїй сторінці у Twitter: "Лечу до Києва сьогодні, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжить обстоювати суверенітет України перед лицем тих, хто прагне її зруйнувати".

Як повідомлялося, зустріч Зеленського та Джонсона з представниками ЗМІ розпочнеться о 19:00 у Маріїнському палаці Києва.

Теги: #джонсон
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