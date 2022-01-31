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07:32 31.01.2022

Адміністрація США поінформує сенат США щодо ситуації навколо України

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Адміністрація США поінформує сенат США щодо ситуації навколо України

Представники адміністрації президента США Джо Байдена поінформують сенат про ситуацію навколо України та ескалацію напруженості у відносинах з Росією, повідомляє The Hill з посиланням на обізнане джерело.

За його даними, брифінг із високопосадовцями адміністрації для законодавців пройде в четвер, 3 лютого.

Раніше повідомлялося, що лідер сенатської більшості Чарльз Шумер попросив провести брифінг для сенату з адміністрацією президента США. Прохання Шумера пішло за аналогічним зверненням спікера палати представників Ненсі Пелосі, яка також запросила брифінг для членів нижньої палати Конгресу.

Запити від лідерів демократів у Конгресі надходять у зв'язку з тим, що адміністрація Байдена поспішає чинити тиск на Росію на тлі побоювань щодо можливого вторгнення в Україну.

 

 

Теги: #сша #брифінг #сенат #україна
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