Перша жінка-президент вступила на посаду в Гондурасі

Сіомара Кастро була приведена до присяги як перша жінка-президент Гондурасу в умовах політичної кризи, повідомляє ВВС News.

Виступаючи на церемонії, лідер лівих заявила, що вона очолить "розбиту" країну, але поклялася домагатися соціальної справедливості та прозорості. Кастро пообіцяла боротися з могутніми бандами, які займаються незаконним обігом наркотиків, а також лібералізувати закони про аборти.

"Економічна катастрофа, яку я успадкувала, не має аналогів в історії нашої країни", - сказала вона у своєму виступі, наголосивши на необхідності реструктуризації державного боргу.

Чоловік Кастро, Мануель Селайя, правив країною з 2006 по 2009 рік, коли його повалили внаслідок державного перевороту. Сіомара Кастро двічі балотувалася на цю посаду протягом кількох років після його усунення від влади до своєї перемоги на виборах у листопаді минулого року.

Тисячі людей приєдналися до церемонії інавгурації на національному стадіоні у столиці Тегусігальпі.