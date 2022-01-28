Події

01:53 28.01.2022

Перша жінка-президент вступила на посаду в Гондурасі

1 хв читати

Сіомара Кастро була приведена до присяги як перша жінка-президент Гондурасу в умовах політичної кризи, повідомляє ВВС News.

Виступаючи на церемонії, лідер лівих заявила, що вона очолить "розбиту" країну, але поклялася домагатися соціальної справедливості та прозорості. Кастро пообіцяла боротися з могутніми бандами, які займаються незаконним обігом наркотиків, а також лібералізувати закони про аборти.

"Економічна катастрофа, яку я успадкувала, не має аналогів в історії нашої країни", - сказала вона у своєму виступі, наголосивши на необхідності реструктуризації державного боргу.

Чоловік Кастро, Мануель Селайя, правив країною з 2006 по 2009 рік, коли його повалили внаслідок державного перевороту. Сіомара Кастро двічі балотувалася на цю посаду протягом кількох років після його усунення від влади до своєї перемоги на виборах у листопаді минулого року.

Тисячі людей приєдналися до церемонії інавгурації на національному стадіоні у столиці Тегусігальпі.

Теги: #гондурас
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 04.07.2019
У Карибському морі 27 людей загинули під час аварії судна для лову омарів

У Карибському морі 27 людей загинули під час аварії судна для лову омарів

07:10 10.01.2018
Потужний землетрус зареєструвала поблизу Гондурасу геологічна служба США

Потужний землетрус зареєструвала поблизу Гондурасу геологічна служба США

16:22 05.10.2015
Петиція про призначення Тимошенко послом до Гондурасу зібрала необхідну кількість голосів для розгляду

Петиція про призначення Тимошенко послом до Гондурасу зібрала необхідну кількість голосів для розгляду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС запропонує президентові призначити Юрія Лебедя в. о. командувача Нацгвардії України

Зеленський та Байден проведуть у четвер увечері телефонну розмову

Слідство розглядає кілька версій стрілянини на "Південмаші", зокрема нестатутні відносини

Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

ОСТАННЄ

Президент Молдови заявила, що у регіоні великі ризики збройного конфлікту

Киргизстан та Таджикистан домовилися про припинення вогню та відведення військових від кордону

Запуск ракети SpaceX з італійським супутником подвійного призначення перенесли через негоду

Операція UNIFIER довела ефективність підвищення можливостей ЗС України – Куліба

Бари та ресторани Греції на тлі відступу COVID-19 знову зможуть включати музику та працювати довше

Картину Боттічеллі продали на аукціоні в Нью-Йорку за $45 млн

Міністр оборони України провів зустріч із делегацією Конгресу США

У Запоріжжі місцевий житель анонімно повідомив про "мінування" ДніпроГЕС, йому загрожує штраф

Грузія не планує евакуювати співробітників посольства з Києва

У Раді нацбезпеки Туреччини вважають, що напруженість ситуації навколо України не вигідна ні Москві, ні Києву

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА